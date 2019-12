Aalsters schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) krijgt bevoegdheden niet terug

Aalsters schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) krijgt haar bevoegdheden niet terug. Dat is bevestigd door verschillende bronnen aan TV Oost Nieuws. CD&V had het aangekondigd en de partij hield woord: de fractie stemde gisteravond tegen de meerjarenplanning 2020-2025 in de gemeenteraad. Het functioneren van CD&V-schepen Ilse Uyttersprot binnen de meerderheid blijft dus een probleem. De bevoegdheden die eerder al werden afgenomen door het college, zullen daarom nu ook worden verdeeld over de andere leden van het stadsbestuur. Uiteindelijk stemden 23 gemeenteraadsleden voor de meerjarenplanning. 16 N-VA’ers, 4 Open Vld’ers, kersverse onafhankelijken Katrien Beulens en Silke Van Vaerenbergh, én onafhankelijke Michel Van Brempt steunen het meerjarenplan.