Aalstenaar van 29 overlijdt aan verwondingen van vechtpartij, twee verdachten aangehouden

Christel Troffaes, de 60-jarige vrouw die beschuldigd werd van moord op haar echtgenoot Dirk Zegers in 2019 in hun bed and breakfast in Sint-Maria-Oudenhove bij Zottegem, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury van het hof van assisen in Gent gisterenavond beslist. Vandaag wordt gepleit over de strafmaat. Troffaes riskeert dertig jaar cel. Het openbaar ministerie had gesteld dat de vrouw de bedoeling had om haar man te doden, en het gepland had terwijl ze het mes uit de keuken haalde. De verdediging betwistte de voorbedachtheid en pleitte ook de uitlokking, omdat de vrouw jarenlang geterroriseerd zou zijn door haar alcoholverslaafde echtgenoot. Zowel Zegers als Troffaes hadden een alcoholprobleem. De jury oordeelde dat er geen sprake was van voorbedachtheid maar aanvaardde de uitlokking niet. De feiten vonden plaats op 20 januari 2019 in Sint-Maria-Oudenhove, een deelgemeente van Zottegem. Rond 23 uur kwamen de hulpdiensten en de politie ter plaatse, maar voor Dirk Zegers kon geen hulp meer baten. Troffaes zei dat haar man al jaren zwaar dronk en haar uitschold. Op de avond van de feiten was Zegers gevallen in geïntoxiceerde toestand en moest zij hem rechtop helpen, verklaarde Troffaes. Haar man zou dan zijn beginnen roepen en schelden, waarna ze een mes nam en hem enkele keren stak.