Aalstenaar maakt grote delen van zijn stad na in mooie miniatuurversie

En afsluiten doen we vandaag in Herdersem, bij Aalst. Daar zou vanmorgen normaal geziende kerk zijn volgelopen voor de "Mooselse mis", een historische viering ter ere van Sint-Antonius. Maar voor het eerst in meer dan driehonderd jaar blijft de kerk leeg. Grote boosdoener is uiteraard corona. Misvieringen met meer dan 15 personen zijn verboden. Nochtans is het net die heilige Antonius die de parochie moet beschermen tegen besmettelijke ziekten. De bezielers van het Antoniusfeest zijn er het hart van in.