Aalstenaar die vrouw gijzelde, blijft maand langer in de cel

De man die vorige week woensdag een tijdlang een gezin heeft gegijzeld in Aalst, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. De man werd vanochtend vanuit zijn cel overgebracht naar het gerechtsgebouw. Daar moest hij zich verantwoorden voor de feiten. Woendagavond verschanste hij zich een half uur lang in een woning in de Dendermondsesteenweg terwijl hij zijn vrouw onder schot hield. Er waren ook kinderen in het huis. Een speciaal interventieteam van de politie kwam ter plaatse, maar moest niet in actie komen. Na een tijdje gaf de man zich over. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Uiteindelijk bleef iedereen ongedeerd. De raadkamer verlengde zijn verblijf in de cel met een maand.