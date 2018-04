In Denderleeuw is de kans groot dat Open Vld in oktober niet meer afzonderlijk opkomt voor de verkiezingen. De partij voert namelijk gesprekken met LvB, de Lijst van de Burgemeester, van huidig burgemeester Jo Fonck. Op die lijst staan vooral sp.a'ers, maar ook een heleboel ex-Open Vld'ers. Volgens Fonck zijn er inderdaad gesprekken aan de gang. Een definitieve beslissing is er nog niet, maar die zou binnenkort wel moeten vallen. De liberale partij kwam tijdens de vorige verkiezingen op in kartel met de lokale lijst Plus.