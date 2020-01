In de rechtbank in Dendermonde is het grootste kinderpornoproces ooit in ons land van start gegaan. Vijf mannen, onder wie een dertiger uit Wetteren, staan terecht voor het maken, verzamelen en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Goed voor miljoenen afbeeldingen van duizenden slachtoffers van wie het merendeel de identitieit nog niet gekend is. De vijf spraken ook onder mekaar af om feiten te plegen met elkaars kinderen of kinderen uit hun netwerk. De vijf mannen, onder wie ook een Nederlander en een Brit, riskeren tussen 10 tot 15 jaar cel.