Aalst: Heb je huisdieren? Laat het de hulpdiensten weten via deze sticker.

In Haaltert belooft de gemeenteraad van volgende week maandag goed nieuws te worden voor de inwoners. Verschillende politieke partijen denken er immers aan om dossiers weer goed te keuren. Door de onbestuurbaarheid van de gemeente waren het voorbije anderhalf jaar zowat alle agendapunten steevast weggestemd. Ook Open & Liberaal, de partij van OCMW-voorzitter Gina Verbestel, wil nu het geweer van schouder veranderen. Het was Verbestel die in de zomer vorig jaar de stok in het hoenderhok gooide, en niet langer met coalitiepartner N-VA wilde samenwerken. Daar zou nu in aanloop naar de nieuwe verkiezingen even verandering in komen. Op de gemeenteraad van volgende maandag staan alvast, juist geteld, 100 agendapunten. De kans is dus groot dat die nu toch gestemd zullen worden.