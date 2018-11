Tania De Jonge: Als er eind november geen akkoord is in Ninove, zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.'

In Berlare zijn ze er dus bijna uit. Nu nog Aalst, Ninove en Denderleeuw. Vooral in Ninove lijkt een coalitie nog oneindig ver weg. Forza Ninove won daar overtuigend de verkiezingen, maar de partij van Guy D'haeseleer lijkt er niet in te gaan slagen een meerderheid te vormen. In een interview met TV OOST zegt huidig burgemeester Tania De Jonge dat als er eind november nog geen duidelijk is, ze zelf haar verantwoordelijkheid zal nemen. In Aalst en Denderleeuw waren er vandaag geen hoofdrolspelers bereid interviews te geven.