In Haaltert zijn meerderheidspartijen N-VA en sp.a in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de beslissing van de gemeenteraad om de onbestuurbaarheid van de gemeente voor een tweede keer vast te stellen. Intussen proberen oppositiepartijen CL-VLD en CD&V om een alternatieve coalitie te vormen, samen met de huidige twee schepenen van Open en Liberaal. Zij zouden samen een nipte meerderheid op de been kunnen brengen van 13 zetels. Of die nieuwe coalitie kans op slagen maakt is nog niet zeker. Huidig burgemeester Veerle Baeyens, van N-VA, is alvast niet onder de indruk van deze démarche.