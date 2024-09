9 jaar cel en levenslang rijverbod voor dronken bestuurder die Francis (16) doodreed in Temse

De man die twee jaar geleden de 16-jarige Francis heeft doodgereden in Temse, krijgt een celstraf van 9 jaar. En een levenslang rijverbod. Dat heeft de politierechter van Dendermonde vanmorgen beslist. Die was trouwens enorm streng, voor de bestuurder. Hij had 2,6 promille alcohol in het bloed, en verschillende joints gerookt, toen hij Francis van de weg maaide. En hij pleegde daarna ook nog eens vluchtmisdrijf. Crapuleus gedrag, zei de politierechter.