79 rijbewijzen ingetrokken bij controles op afleiding achter het stuur in Oost-Vlaanderen

De Armeense vrouw van 44 die iets meer dan een maand geleden haar man doodstak in Aalst, is vrijgelaten onder voorwaarden. De vrouw zou haar man met meerdere messteken om het leven gebracht hebben nadat ze jaren door hem geterroriseerd werd. Ze was ook zwaar onder invloed toen ze de feiten pleegde. Haar advocaat vindt dan ook dat de vrouw niet in een gevangenis thuishoort. Ze moet behandeld worden. En dat vindt ook de onderzoeksrechter. De vrouw blijft wel onder verdenking staan, en het verdere onderzoek zal uitwijzen of er een assisenproces volgt of niet.