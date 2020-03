7 van de 228 leerlingen op school in De Luchtballon in Erembodegem

Ouders geven massaal gehoor aan de oproep om hun kinderen thuis te houden van school. In de kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen kwam 10 procent van de kinderen opdagen, in het secundair onderwijs was dat minder dan 5%. Ook in vrije basisschool De Luchtballon in Erembodegem werd de maatregel omwille van het dreigende coronavirus heel goed opgevolgd. Daar maakten amper vijf gezinnen gebruik van de mogelijkheid tot opvang. Van de 228 leerlingen, waren er 7 op school.