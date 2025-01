In de Gentse stationsbuurt is vandaag in een garagebox het lichaam aangetroffen van een 46-jarige man uit Dendermonde. De politie heeft de buurt afgesloten voor verder onderzoek. Voorlopig is het onduidelijk hoe hij om het leven kwam. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen zijn er geen uiterlijke tekenen van geweld. Een autopsie en een toxicologisch onderzoek moeten meer duidelijkheid brengen.