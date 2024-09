In Sint-Niklaas heeft een bewoner maar liefst 44 lachgasflessen aangetroffen, in een bosje vlakbij z'n huis. De flessen zijn er waarschijnlijk achter gelaten door sluikstorters. Het is niet de eerste keer dat er lachgas wordt gevonden op die plaats. Het bezit en het gebruik van het gas is strafbaar. De politie is op de hoogte en laat de flessen opruimen.