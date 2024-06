40 jaar lang stond juf Ilse voor de klas in Verrebroek, en vandaag zwaait ze af: "Ik heb hier iedere dag met veel passie gestaan"

Het was vandaag de laatste schooldag, en dat betekent vakantie en ook een beetje afscheid nemen. Van klasgenootjes, maar ook van de meesters en de juffen. Iedereen ziet elkaar natuurlijk terug in september, maar sommige trouwe gezichten keren niet meer terug, omdat ze met pensioen gaan bijvoorbeeld. Zo hebben ze in Verrebroek vandaag Juf Ilse uitgezwaaid. 40 jaar lang stond ze voor de klas in de Vrije Basisschool De Verrekijker. Op haar laatste dag werd ze getrakteerd op een oldtimerrit en een afscheidsshow van de hele school. En dat zorgde voor de nodige emoties.