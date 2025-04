33-jarige vrouw zwaargewond na steekincident in Aalst, verdachte vrijgelaten

In de Lijnzaadstraat in Aalst is deze nacht een 33-jarige vrouw zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis na een steekincident. Er is een verdachte gearresteerd. Het is aan dit huis in de woonwijk dat er rond 4 uur vannacht een discussie is tussen de 33-jarige bewoonster en een man. Hierbij werd de vrouw neergestoken. De politie kwam meteen ter plaatse en kon een verdachte arresteren. Ook het parket van Oost-Vlaanderen en het labo zakten af, onder meer voor een sporenonderzoek. De garage van het huis en de auto op de oprit zijn verzegeld. De verdachte werd na verhoor deze namiddag vrijgelaten door een gebrek aan bewijs van betrokkenheid.