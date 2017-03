30 jaar cel voor hoofdverdachte in Kanaalmoord

Bij een transportbedrijf in Hamme is de politie binnengevallen. De huiszoeking kadert binnen een groot onderzoek naar ernstige en georganiseerde sociale fraude. In totaal viel de politie binnen op 12 adressen in ons land. Het Hamse transportbedrijf zou in het buitenland een bedrijf geregistreerd hebben op een postbusadres. Op die manier kan het goedkope buitenlandse chauffeurs tewerkstellen. Alle bedrijven samen zouden zo de afgelopen 3 jaar maar liefst zes à zeven miljoen euro aan sociale bijdragen hebben ontdoken. In totaal werden 2 mensen opgepakt voor “grondig verhoor”. De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele aanhouding.