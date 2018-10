Ook in Sint-Niklaas is er gepeild naar de kiesintenties. En ook hier zien we dezelfde tendens. N-VA blijft de grootste partij, maar de partij van burgemeester Lieven Dehandschutter moet wel drie procent prijs geven ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams Belang en Groen winnen ook in Sint-Niklaas fors. Sp.a, dat na het uiteenvallen van het progressief kartel zonder Groen naar de kiezer trekt, strandt op 13,5 procent en blijft zo nipt CD&V voor. Open Vld haalt net geen 10 procent. PvdA haalt volgens de peiling 4,2 procent en zou zo een zetel halen in de gemeenteraad. Grote winnaars van deze peiling in de ballonstad zijn dus Vlaams Belang en Groen.