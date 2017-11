Justitie 3.200 euro boete en gedeeltelijk rijverbod voor vlucht met auto in Lebbeke

De Dendermondse politierechter Peter Dhondt heeft een 19-jarige jongeman uit Buggenhout veroordeeld tot een geldboete van 3.200 euro, en een rijverbod van één jaar en twee maanden, waarvan negen maanden met uitstel. Hij moet ook alle proeven overdoen wil hij zijn rijbewijs terugkrijgen. De jongeman crashte op 5 mei van dit jaar met zijn auto aan de Baasrodestraat in Lebbeke, na een achtervolging door de politie van Dendermonde. Die was begonnen aan het industrieterrein Hoogveld. Daar was de jongeman door een eenrichtingsstraat gereden. Hij verklaarde aan de politierechter dat hij fout had gereageerd, en dat hij schrik had van de reactie van zijn ouders. Tijdens zijn vlucht haalde hij snelheden van meer dan 140 km/u. In de Baasrodestraat eindigde de rit na een crash in een voortuin tegen een boom. De politie vond ook nog eens een kleine hoeveelheid drugs in zijn auto. De jongen zelf kwam er met lichte verwondingen vanaf.