26 van de 27 burgemeesters zijn opnieuw kandidaat

Steden en gemeenten moeten in de ene wijk lagere belastingen kunnen heffen dan in de andere. Daarover hebben de drie Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt. Bedoeling is om wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken. Toch zijn er ook al vragen bij de haalbaarheid van het voorstel. Wij zochten uit in welke mate het plan toepasbaar zou zijn in Ninove.