26-jarige advocate Sarah De Mulder lijsttrekker voor N-VA in Herzele

In Herzele zal Sarah De Mulder dan weer de lijst van N-VA trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De Mulder is 26 en advocate. Ze woont nog maar enkele jaren in Herzele. Daarvoor kwam ze al op voor N-VA Geraardsbergen. Samen met de andere kandidaten wil ze bouwen aan een sterk en duurzame gemeente, waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Huidig fractievoorzitter Michiel Pletinckx wordt lijstduwer. Ook huidige gemeenteraadsleden Dirk Ruebens en Joshua D’Hondt zullen een plaats krijgen op de lijst.