Justitie 25 mensensmokkelaars voor rechtbank in Dendermonde

embed

In de correctionele rechtbank van Dendermonde is vandaag een proces begonnen tegen een Egyptische bende van mensensmokkelaars. De bende zou 500 vluchtelingen naar Groot-Brittannië hebben overgesmokkeld. Er staan maar liefst 25 verdachten terecht. De omstandigheden waarin de slachtoffers getransporteerd werden waren op z'n zachts gezegd mensonterend. De vluchtelingen werden in diepvriescontainers gedumpt. Daarin was het zo koud dat de slachtoffers naar de chauffeur telefoneerden om te zeggen dat ze aan het sterven waren. De bende werd in oktober opgerold na een politieactie. De bende was vooral actief langs parkings op de E40. Zo ook in Wetteren. De daders streken massa's geld op met de smokkel, want ze vroegen 1.200 euro per kop. De zaak wordt verdergezet op 21 september. Er worden strenge straffen verwacht.