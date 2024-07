22 ton cocaïne. Zoveel heeft de douane het afgelopen half jaar in beslag genomen, in de Waaslandhaven. Vorig jaar lag dat aantal nog dubbel zo hoog. Het aantal vaststellingen blijft wel gelijk. De douane en de overheid blijven investeren om de drugstrafiek aan te pakken. Zo worden er sinds kort extra scanners ingezet. De strijd is nog lang niet gestreden. Cocaïne blijft de Waaslandhaven overspoelen.