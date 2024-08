21-jarige verdachte van steekpartij in Sint-Lievens-Houtem blijft in de cel

De 21-jarige verdachte van een steekpartij in Sint-Lievens-Houtem blijft in de cel. De raadkamer wilde de jongeman eerst nog vrijlaten onder voorwaarden. Maar het parket ging in beroep. Daardoor moet de verdachte in de gevangenis blijven tot de Kamer van Inbeschuldegingstelling een uitspraak doet. Dat gebeurt binnen de twee weken. De feiten gebeurden twee weken geleden op parking Hofkouter. Bij de steekpartij raakte een man van 22 ernstig gewond.