21-jarige verdachte aangehouden voor steekpartij in Sint-Lievens-Houtem

Politie en parket hebben een verdachte kunnen oppakken van de steekpartij twee weken geleden in Sint-Lievens-Houtem. Daarbij raakte een jongeman van 22 gewond. Het incident gebeurde op parking Hofkouter, in het centrum van de gemeente. De dader had er een verhitte discussie met een jongeman en zijn vader. Hij haalde een mes boven en stak de jongen neer. Die werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vader kreeg zware klappen en raakte bewusteloos. De dader vluchtte daarna weg en was een tijdlang spoorloos. Maar de politie heeft hem ondertussen kunnen oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. Het gaat om een jongeman van 21. Waarom de drie een discussie hadden, is nog niet duidelijk.