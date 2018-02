De politie van Wetteren en het parket van Dendermonde zijn op zoek naar getuigen van een extreem geval van agressie. Gisteren pal op de middag is er in de Van Cromphoutstraat een man gevonden op de rijbaan. Hij was zwaar gehavend en te versuft om iets te zeggen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou aangevallen zijn door een andere man. De verdachte is nadien weggelopen naar de Markt. De politie heeft een persoonsbeschrijving gepubliceerd op haar website. De dader is tussen de 30 en de 40 jaar oud. Een gespierd type met kort haar en een tattoo in de nek. Hij spreekt Nederlands en droeg op het moment van de feiten een grijze trui. Als u meer weet, dan wordt er gevraagd om contact op te nemen met de lokale politie van Wetteren.