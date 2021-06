18 maanden cel voor Sint-Niklazenaar die ontploft pand in de Antwerpse Paardenmarkt huurde

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 52-jarige Hamdi C. uit Sint-Niklaas veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de gasexplosie in de Antwerpse Paardenmarkt in januari 2018. De rechtbank verwijt hem een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid. Hij had in 2008 beroep gedaan op een niet-erkende installeur om oude gaskachels te verwijderen en een condensatieketel te plaatsen. Daarbij was een oude gasbuis niet correct afgesloten. Hij gaf ook geen enkel gevolg aan de gasgeur die in oktober 2017 werd opgemerkt. Uit onderzoek van de branddeskundige blijkt dat de explosie in zijn pand plaatsvond. Daarnaast bleek dat hij het pand ook onderverhuurde, wat volgens de overeenkomst niet mocht. Bij de hevige gasexplosie kwamen 2 mensen om het leven, 27 bewoners raakten gewond.