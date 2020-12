18 maanden cel voor brandstichting aan Atheneum in Dendermonde

Zwaarbewapende en gemaskerde politieagenten zijn gisterochtend binnengevallen in een huis in Lede. De politie zette de grote middelen in, maar wat de actie heeft opgeleverd, is nog onduidelijk. Rond vijf uur beukten de speurders deze deur in, van een woning op de hoek van de Grote Kapellelaan met de Molenbergstraat. Buurtbewoners zagen hoe politieagenten vervolgens de tuin doorzochten met zaklampen. De precieze aanleiding voor de huiszoeking is op dit moment nog onduidelijk. De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen bevestigt alleen dat de inval heeft plaatsgevonden. Wat de actie heeft opgeleverd en of er personen zijn aangehouden, blijft voorlopig geheim. Om het onderzoek niet in gevaar te brengen, kunnen er voorlopig geen verdere details worden vrijgegeven, aldus de federale politie.