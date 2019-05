Het hof van assisen in Gent heeft de man die drie jaar geleden zijn moeder om het leven bracht in Lebbeke, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De veertiger stond aanvankelijk terecht voor oudermoord, maar die kwalificatie werd teruggebracht tot foltering. En daarop staan veel lichtere straffen. Omdat de man al enkele jaren in de gevangenis zit, kan hij over drie jaar zelfs al vervroegd vrijkomen.