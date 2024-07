1,7 miljoen bezoekers voor de Gentse Feesten, de laatste hebben vanochtend afgesloten

Zo'n 1.7 miljoen bezoekers hebben de afgelopen 10 dagen de Gentse Feesten bezocht. Dat is net geen record. Vanmorgen om 10 uur ging de stekker eruit op de Vlasmarkt. Traditioneel het plein waar ze het langst doorgaan. Volgens de organisatoren is er wel minder drank gekocht aan hun togen, maar meer in de nachtwinkels. Jammer zeggen ze want alle concerten zijn gratis en dat kan alleen maar zo blijven wanneer er voldoende inkomsten zijn.