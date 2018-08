15 van de 18 opgepakte transmigranten naar gesloten centra gebracht, minderjarigen vrij

Nog in Beveren, is de politie tussenbeide moeten komen voor een uit de hand gelopen ruzie. Daarbij is ook een mes gebruikt. Dat bevestigt de politie van de zone Waasland-Noord aan onze redactie. De feiten gebeurden deze namiddag in dit huis in de Eximius Van de Veldelaan. Een vrouw, die zou bijklussen als prostituee, zou het aan de voordeur aan de stok gekregen hebben met een man. Eén van de twee zou daarop een mes getrokken hebben. Of er ook gestoken is, is niet duidelijk. Een ambulance is alvast ter plaatse gekomen. De vrouw vluchtte na de feiten weg en was een tijdje spoorloos, maar is even later door de politie gevonden. Ook de man is opgepakt. Zowel de lokale politie als het parket van Oost-Vlaanderen onderzoeken de zaak verder.