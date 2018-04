De man die drie mensen uit Berlare en Gent aanreed vlak bij Winterland in Hasselt en vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van drie jaar. Op 6 januari van dit jaar reed de man de drie voetgangers van het zebrapad in Hasselt. Hij had gedronken en reed zonder rijbewijs. Na het ongeval vluchtte hij weg met de wagen. Die was zwaar beschadigd, de ruit was verbrijzeld. Een van de drie slachtoffers, de jongen uit Berlare, verkeerde toen even in levensgevaar. Kort na de aanrijding trof de politie de dader aan in een café.