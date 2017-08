14 kanshebbers om Versnick op te volgen, begin september valt beslissing

Het beheer van de Oosterweelverbinding is onder meer ook in handen van de BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. de BAM is 1 van de 86 agentschappen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen. En geen enkele van die agentschappen blinkt uit in transparantie, zo zegt Vlaams parlementslid van Groen, Björn Rzoska. Onder meer over de vergoedingen van de bestuurders is ook hier nog altijd veel onduidelijkheid, en dat staat goed bestuur in de weg vindt hij.