De drie jongeren, die ook verdacht worden van de moord op David Polfliet op 5 maart 2021 in Beveren, zijn nu veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het gaat over feiten die zich drie dagen eerder afspeelden, in Kieldrecht. Ze gingen op dezelfde manier te werk als bij David Polfliet. Ze lokten een vermeende pedofiel in de val met een vals profiel op een datingapp. Het slachtoffer in Kieldrecht ging in op de uitnodiging en werd ter plaatse afgetuigd door de jongeren. Het slachtoffer in Kieldrecht overleefde de aanval wel, Polfliet niet. De drie daders waren op het moment van de feiten zelf minderjarig, maar ze werden uit handen gegeven door het jeugdparket om als volwassene berecht te worden. Ze hebben nu voor de feiten in Kieldrecht celstraffen tot 3,5 jaar gekregen. De feiten in de zaak Polfliet komen later voor.