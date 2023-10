In het Antwerpse havengebied, en meer bepaald op een schip dat vanuit Brazilië aankwam in de Waaslandhaven, heeft de douane onlangs een partij van 408 kilogram cocaïne onderschept. Dat meldt de FOD Financiën. De vondst dateert al van 12 oktober, maar is nu pas bekendgemaakt. De douane heeft deze maand al verschillende grote cokevangsten gedaan in de haven, met honderden kilo's of zelfs enkele tonnen drugs per partij. Ditmaal zaten de drugs verstopt in een deklading papier. De Antwerpse federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar de smokkel.