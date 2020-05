1 mei - Sp.a voorzitter pleit voor 'new social deal' om uit coronacrisis te geraken.

Voor de schoolgaande kinderen in armere gezinnen is het onderwijs dezer dagen inderdaad niet altijd even vanzelfsprekend. In Aalst grijpen de socialistische bewegingen deze dag aan om het belang van het dichten van de digitale kloof aan te kaarten. In de stad leven naar schatting meer dan 3.000 gezinnen in armoede. Ook in Erpe-Mere pleit federaal volksvertegenwoordiger voor sp.a Anja Vanrobaeys voor een snelle maar duurzame aanpak van het probleem.