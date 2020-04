In Temse ligt er een ambitieus plan op tafel om een groene corridor te creëren vlak naast de dorpskom van Tielrode. Dit is hoe die corridor, of groene strook, er zou moeten uitzien, met onder meer een uitkijkplatform op de schoorsteen van de vroegere steenbakkerij. De aanleiding voor het plan is de redding van de Durmetuin, een waardevol privé-arboretum met onder meer 130 verschillende eikensoorten. De tuin werd enkele jaren geleden omgezet van woonzone naar parkgebied. Met de opmaak van het Masterplan Groenpool Tielrode wil de gemeente Temse nu andere partners mee aan boord trekken om het project te realiseren. Maar, de aankoop van de gronden kan nog een lange en ingewikkelde procedure worden, vreest het gemeentebestuur.