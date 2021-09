In Temse is er heel wat ongerustheid over de mogelijke afschaffing van de treinverbinding tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Bij spoorwegbeheerder Infrabel ligt dat scenario op tafel. Als dat zo zou zijn, dan is dat een ramp voor de mobiliteit van vooral de Temsenaren, zegt de gemeente, want veel andere mogelijkheden om met het openbaar vervoer de Schelde over te raken zijn er niet. Ook heel wat schoolkinderen zouden in de problemen komen.