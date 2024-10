Relax - Lucas Van den Eynde Met Permissie

Acteur, zanger, verteller Lucas Van den Eynde brengt in deze voorstelling nummers die hem sinds zijn jeugd raken en vertelt Saskia waarom deze specifieke liedjes een bijzondere plek in zijn hart hebben. We ontdekken hoe zijn carrière van start ging en nog steeds succesvol voortduurt.