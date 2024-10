Hotspot - Rodenburg Home & Garden

Herfst in Rodenburg Home & Garden betekent zonder twijfel een grote keuze in comfortabele, warme, modebewuste kleding met aangepaste gemakkelijke schoenen om te wandelen in weer en wind. In de buitentuin vind je alles om je tuin winterklaar te maken. Steven sluit zijn bezoekje af in het knus tuincafé.