Zwijndrechtse partijen die fusie willen met Beveren gaan geen rekening houden met uitslag referendum: "Tenzij er 8.000 mensen komen stemmen"

Naar Zwijndrecht dan. De partijen die graag een fusie willen met Beveren en Kruibeke gaan geen rekening houden met de uitslag van het referendum in de gemeente. U weet het in Zwijndrecht is er afgesproken om de mensen over de fusie te laten stemmen. Die uitslag is in principe nooit bindend, maar CD&V, N-VA en Vlaams Belang zeggen nu al dat de uitkomst er niet toe doet. Ze willen het referendum wel respecteren als er minstens 8.000 mensen een stem uitbrengen. Maar die kans is bijzonder klein. Groen, de partij van de burgemeester, vindt deze houding een triest dieptepunt voor de democratie.