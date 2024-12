Zwijndrechts burgemeester André Van de Vyver gaat niet zetelen in de gemeenteraad van nieuwe fusiegemeente

André Van de Vyver (Groen&Co), de huidige burgemeester van Zwijndrecht, gaat niet zetelen in de nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Dat nieuws heeft de redactie van TV Oost Nieuws vernomen uit goede bron en het nieuws wordt niet ontkend door Van de Vyver zelf. Veel wil hij nog niet kwijt over het hoe en waarom van zijn afscheid aan de politiek. Het was nog niet de bedoeling dat het nieuws al zou lekken, en hij is pas van plan om daarover toelichting te geven op de laatste gemeenteraad in Zwijndrecht, overmorgen op 19 december. Van de Vyver is 75 jaar en zit al sinds 1977 in de lokale politiek. In 2001 werd hij voor het eerst schepen. En in 2012 volgde hij de intussen overleden burgemeester Willy Minnebo op. Minnebo was destijds de eerste groene burgemeester in Vlaanderen. Bij de laatste verkiezingen behaalde Van de Vyver vanop de lijstduwersplaats 710 voorkeurstemmen. Hij sleepte daardoor de zesde zetel binnen voor Groen&Co. Het is zo goed als zeker dat Beverenaar Bram Massar hem zal opvolgen en zijn plaats zal innemen. Massar reageerde verrast dat het nieuws al bekend was, maar wil het niet bevestigen noch ontkennen.