Een controle op zwartrijden op een Lijnbus tussen Sint-Niklaas en Sinaai is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Op beelden, die we gisteren in ons nieuws al meegaven, is te zien hoe twee controleurs een minderjarig meisje in een haag duwen en nadien hardhandig tegen op de grond werken. Maar volgens De Lijn gedroeg het minderjarig meisje zich ook bijzonder agressief, en verwondde ze één van de controleurs. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op.