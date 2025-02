Zwijndrecht: huis loopt schade op na schouwbrand

In Zwijndrecht heeft een huis in de Neerstraat schade opgelopen door een brand op de zolder. Het vuur was ontstaan door een schouwbrand. De hulpdiensten werden iets na de middag opgeroepen voor de brand. Het vuur was snel onder controle, maar naast de brandschade was er ook heel wat waterschade. Er raakte niemand gewond. Tijdens de interventie was de straat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De brandweer had aanvankelijk het verkeerde adres, namelijk Neerhof in Beveren, doorgekregen. Toen de hulpdiensten daar ter plaatse kwamen, was er van een brand geen sprake. Het bleek om een erf te gaan met de naam ‘Neerhof’ in de Neerstraat in Zwijndrecht.