En zo zijn we bij ons dagelijks blokje Lokerse Feestennieuws aanbeland. Gisteren was het punkrockdag aan de Grote Kaai, met op de affiche onder meer NOFX en The Damned. Headliner was The Offspring. De Amerikaanse band brak midden jaren 90 door met wereldhits als ‘Self Esteem’ en 'Come out and play’. Opener van de avond waren Heideroosjes.