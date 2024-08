Op provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen is de zwemzone opnieuw open. Vorige week dinsdag werd er in het water nog blauwalg vastgesteld. Na een nieuwe controle op de waterkwaliteit mag er nu dus opnieuw gezwommen worden in de zwemzone. Vrijdag werd de locatie 'Watersport' al opnieuw opengesteld. Het domein kent nu terug een normale werking.