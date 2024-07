Het was gisteren de warmste dag van het jaar, maar wie verfrissing zocht in De Ster in Sint-Niklaas, was eraan voor de moeite. Er mag namelijk niet meer gezwommen worden in het recreatiedomein door de blauwalg. Ook de aquarena en de waterglijbanen zijn gesloten. Het waren dus vooral de zonnekloppers die aan hun trekken kwamen.