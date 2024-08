Zwemmen kan opnieuw op provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas kan er opnieuw in openlucht gezwommen worden op het provinciaal domein De Ster. Zowel in het water aan de strandzone, als in het Aquapark en de Aquarena, is de waterkwaliteit hersteld. Zo'n twee weken lang mocht daar niet gezwommen worden omdat er blauwalg aangetroffen werd. Dat is gevaarlijk, want je kan daar onder meer hoofdpijn of allergische reacties van krijgen. Maar het water is nu opnieuw veilig, zegt De Ster. De komende dagen kan iedereen zich daar weer komen verfrissen. Net op tijd, want er komt mooi weer aan.