Zwembad Wetteren dicht tijdens herfstvakantie door tekort aan redders

Naar Wetteren dan, daar hebben ze geen goed nieuws voor wie volgende week, in de herfstvakantie, wil gaan zwemmen. Want het zwembad 'De Warande' blijft een hele week gesloten. Het zwembad moet van maandag tot vrijdag de deuren noodgedwongen sluiten, omdat er redders tekort zijn. In het weekend gaat de Warande opnieuw open. Het tekort aan redders speelt de gemeente al maanden parten. De voorbije weken is het zwembad wel kunnen openblijven voor de scholen, door een gepuzzel met de personeelsleden. Maar voor volgende week vinden ze geen redders. De week na de herfstvakantie zou het bad opnieuw geopend zijn op de normale tijdstippen.