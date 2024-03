Zwembad Olympos dicht door lek in zandfilter: "Vermoedelijk 250.000 liter water weggelopen"

Het zwembad Olympos in Dendermonde is vandaag dichtgebleven door een waterlek. Vanmorgen vroeg stelden medewerkers een lek vast aan één van de zandfilters van het hoofdzwembad. Daar was een afsluitdop van een tank losgekomen, waardoor het hoofdzwembad voor de helft leegliep. Het lek kon snel gedicht worden, maar omdat het zo lang duurde vooraleer het zwembad weer gevuld was, bleef het zwembad vandaag dicht. Alle scholen en zwemclubs die hadden gereserveerd, werden afgebeld. Morgen is het zwembad opnieuw open.